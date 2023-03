Manifestations en France: la visite du roi Charles III reportée

La visite d’État de Charles III en France, initialement prévue du 26 au 29 mars est reportée, annonce l’Élysée ce vendredi 24 mars.

« Compte tenu de l’annonce, hier, d’une nouvelle journée d’action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du Roi Charles III, initialement prévue du 26 au 29 mars dans notre pays, sera reportée« , a annoncé l’Elysée ce vendredi.

Selon l’Elysée la décision du report de la visite du roi d’Angleterre a été « prise par les gouvernements français et britannique, après un échange téléphonique entre le Président de la République et le Roi ce (vendredi) matin, afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d’amitié« .

« Cette visite d’Etat sera reprogrammée dans les meilleurs délais », assure l’Elysée.

La mobilisation contre la réforme des retraites atteint un record

La France est secouée depuis plusieurs semaines par une mobilisation nationale contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Les travailleurs craignent que cette réforme ne diminue leur niveau de vie et leur retraite.

Ce jeudi, la CGT a annoncé que 800 000 personnes étaient présentes à la manifestation parisienne, un chiffre en hausse par rapport aux précédentes journées de mobilisation. Les manifestants ont défilé pacifiquement dans les rues de la capitale française, brandissant des pancartes et scandant des slogans contre la réforme des retraites.

La réforme prévoit de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030, et non pas de 62 à 65 ans en 2031, comme le chef de l’Etat l’avait annoncé pendant la campagne présidentielle, et d’accélérer l’allongement de la durée de cotisations à 43 ans dès 2027 (soit aussi un trimestre de plus par an). Tels sont les principaux points de la réforme des retraites présentée le 10 janvier 2023.

Les retraités actuels ne sont pas concernés par la réforme des retraites. La génération née du 1er septembre au 31 décembre 1961 sera la première impactée. En effet, à compter du 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite reculera de 3 mois par an.