Mandat d’arrêt contre Poutine : « La politique de deux poids deux mesures », selon Pékin

Après l’annonce d’un mandat d’arrêt international contre Vladimir Poutine, la Chine appelle la Cour pénale internationale à éviter « le deux poids deux mesures ».

La Chine a appelé ce lundi la Cour pénale internationale (CPI) à éviter le « deux poids deux mesures », après l’émission par cette juridiction d’un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, accusé de crime de guerre pour « déportation illégale » d’enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev.

« La CPI doit adopter une position objective et impartiale, respecter l’immunité de juridiction des chefs d’État (…) et éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures », a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, quelques heures avant le début d’une visite d’Etat en Russie du président Xi Jinping, la première en près de quatre ans. Wang Wenbin était interrogé sur l’opportunité pour Xi Jinping de confirmer sa visite d’Etat en Russie malgré ce mandat d’arrêt international à l’encontre de Vladimir Poutine.

Pas de condamnation publique

« Les deux parties (…) vont pratiquer un véritable multilatéralisme, promouvoir la démocratie dans les relations internationales, construire un monde multipolaire, améliorer la gouvernance mondiale et contribuer au développement et au progrès du monde », a répondu Wang Wenbin. « La Chine maintiendra sa position objective et juste sur la crise ukrainienne et jouera un rôle constructif dans la promotion de pourparlers de paix ».

La Chine n’a pas condamné publiquement l’invasion russe et critique les Etats-Unis pour leurs livraisons d’armes à l’Ukraine ainsi que l’Otan pour n’avoir pas pris en compte les préoccupations russes en matière de sécurité. Pékin appelle toutefois au dialogue ainsi qu’au respect de l’intégrité territoriale de tous les Etats, y compris donc de l’Ukraine.