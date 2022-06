Manchester United : les grosses inquiétudes de Cristiano Ronaldo

Selon les informations de AS, Cristiano Ronaldo se poserait de sérieuses questions sur son avenir avec Manchester United. Le portugais douterait de plus en plus de la compétitivité des Mancuniens la saison prochaine.

Après une saison 2021-2022, ratée, Manchester United espère retrouver un nouveau souffle avec son nouvel entraîneur Erik Ten Hag. Les attentes placées sur les épaules du technicien néerlandais sont énormes, et celui-ci doit déjà composer avec le départ d’un cadre en la personne de Paul Pogba, annoncé du côté de la Juventus. Et une autre superstar des Reds Devils pourrait quitter le navire.

En effet, selon les informations d’AS Cristiano Ronaldo se poserait beaucoup de questions sur la compétitivité de son équipe la saison prochaine. Comme l’explique le média ibérique dans un article signé par un journaliste proche du clan Mendes, le quintuple Ballon d’Or est toujours déçu par les résultats de l’exercice qui vient de s’achever, et il trouverait que rien ne semble vouloir changer au vu du début de mercato très calme de son équipe.

Les inquiétudes du portugais seraient encore plus grandes au vu du début de mercato stratosphérique de Manchester City et Liverpool qui ont respectivement signé Erling Haaland et Darwin Nunez. Ainsi, le meilleur buteur de l’histoire du football souhaiterait des renforts pour réduire l’écart avec les rivaux. Ronaldo veut encore gagner des titres avant la fin de sa carrière, qui s’approche à grands pas, et il n’hésiterait pas à changer de club dès cet été pour y parvenir, si l’on se fie aux informations d’AS. Le mercato risque d’être long du côté des Reds devils.