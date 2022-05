Manchester United: le nouveau caprice de Cristiano Ronaldo

Selon le Mirror, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Manchester United de faire de gros travaux dans son centre d’entraînement. Une requête qu’aurait acceptée la direction des Reds Devils.

Après une saison décevante, ponctuée par une sixième place en Premier League, Manchester United s’apprête à entamer un renouveau avec son nouveau coach Erik Ten Hag. Le technicien néerlandais a déjà choisi de construire sa future équipe autour de Cristiano Ronaldo. Et en attendant le début du nouvel exercice, le portugais fait déjà des caprices à sa direction.

En effet, selon le Mirror, Manchester United préparerait de gros travaux dans son centre d’entraînement de Carrington sur la demande de l’attaquant des Red Devils. Le joueur de 37 ans serait mécontent de la qualité de certaines installations du club mancunien, notamment des piscines. Le board mancunien aurait ainsi prévu avant le début de la préparation estivale de restaurer et d’améliorer ses équipements pour satisfaire les demandes de Ronaldo.

Cette saison, Cristiano Ronaldo a inscrit 24 buts et délivré trois passes décisives en 38 matchs avec Manchester United. Il a été, avec David de Gea, la seule satisfaction d’une saison à oublier pour les Reds Devils. Mais Ronaldo et ses coéquipiers comptent changer la donne dès le prochain exercise. L’Objectif est clair: retrouver les sommets en Europe et en Premier League.