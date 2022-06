Manchester United fait le ménage: cinq défenseurs « chassés » cet été

Manchester United serait prêt à vendre cinq défenseurs cet été, avec l’accord du nouvel entraîneur-chef Erik ten Hag désireux de mettre sa marque sur l’équipe.

On pense que les Red Devils prévoient de signer cinq nouveaux joueurs cet été, avec Frenkie de Jong de Barcelone et Antony de l’Ajax comme principales cibles, en plus de Christian Eriksen.

Un nouveau gardien pourrait également arriver, Dean Henderson s’apprêtant à partir, tandis qu’un défenseur central devrait déménager à Old Trafford avant la fin du mercato.

Il y aura également des départs avant la fin du marché, et selon le Manchester Evening News, cinq défenseurs pourraient plier bagage dans les prochaines semaines. Le média anglais informe en effet que Phil Jones, Eric Bailly, Axel Tuanzebe et Teden Mengi pourraient partir, tandis que Victor Lindelof pourrait encore être conservé en fonction des besoins de l’écurie britannique.

Jones n’a fait que cinq apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière. Le joueur de 30 ans a encore une année de contrat et son gros salaire a jusqu’ici repoussé tous les clubs qui souhaitaient l’enrôler sous forme de prêt. Quant au défenseur ivoirien, il n’a joué que sept fois dans toutes les compétitions la saison dernière, et l’Eléphant serait désireux de partir à la recherche d’un meilleur temps de jeu.