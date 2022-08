Manchester United: de retour à Old Trafford, Ronaldo au cœur d’une nouvelle polémique

Décidé à quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo multiplie les tentatives pour obliger ses dirigeants à le libérer. Et sa dernière à enflammé toute l’Angleterre.

Cristiano Ronaldo a disputé ce weekend son premier match de l’intersaison avec Manchester United. Le Portugais, de retour à l’Old Trafford après plusieurs jours loin du club mancunien pour exiger son départ, a participé à la rencontre amicale contre les espagnols de Rayo Vallecano. Un match soldé par un nul (1-1) malgré la domination des locaux.

Titulaire pour l’occasion, l’international lusitanien a disputé la première mi-temps, puis Ten Hag l’a remplacé à la pause. Ce qui a eu le don d’agacer le quintuple ballon d’or qui a boycotter le reste de la rencontre. En effet comme l’informe le Daily Express, au lieu de regarder toute la deuxième mi-temps, Ronaldo a quitté Old Trafford, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire.

Un départ précipité du joueur de 37 ans qui n’est pas à son premier coup d’essai, qui a fait énormément réagir les médias anglais, comme The Manchester Evening News. Pour eux, ce départ est suspect, surtout que le quintuple ballon d’or aurait eu une discussion tactique franche avec Ten Hag pendant le match.

De plus, le coach néerlandais n’a pas fait de conférence de presse après la rencontre, et le club «n’a pas été en mesure de fournir une clarification» sur la situation. Du coup pour le Daily Mirror, cet événement est une preuve qu’il y a une fracture entre Ronaldo et United, il veut et va sûrement partir. Mais dans la soirée, Ronaldo a publié un tweet dans lequel il étale son bonheur d’avoir rejoué : «heureux d’être de retour».