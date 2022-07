Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence

Annoncé sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a publié un court message sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir. Le Portugais a peut-être laissé un indice sur son avenir dans cette publication selon le Manchester Evening News.

C’est l’un des feuilletons qui agitent ce mercato estival. Il y a quelques semaines, les médias britanniques annonçaient que Cristiano Ronaldo avait demandé à quitter Manchester United. Depuis, les rumeurs s’enchaînent, l’envoyant du côté de Chelsea ou encore au Bayern Munich, deux clubs qui auraient recalé le Portugais. Dernièrement, l’entraîneur des Reds Devils, Erik Ten Hag, a pris la parole lors d’une conférence de presse pour assurer que CR7 allait poursuivre l’aventure chez les Mancuniens.

Discret depuis le début de ce feuilleton, Cristiano Ronaldo est sorti du silence ce jeudi soir avec un petit message publié sur ses réseaux sociaux. «Un dur travail», a écrit l’ancien joueur du Real Madrid qui a accompagné cela d’une photo où on le voit en train de s’entretenir dans une salle de sport. Une publication apparemment sans lien avec son avenir. Mais un détail a sauté aux yeux du Manchester Evening News.

En effet, l’attaquant de 37 ans porte le short de MU et le média anglais y voit un message caché sur le fait qu’il restera bien à Manchester United la saison prochaine. En attendant une prise de parole officielle de la part du Portugais sur son avenir, les rumeurs se font de plus belle. Ce vendredi, la presse espagnole annonce qu’un nouveau prétendant est entré dans la course pour le quintuple Ballon d’Or : l’Atletico Madrid.