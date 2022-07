Manchester United: Cristiano Ronaldo « porté disparu »

L’entraîneur de Manchester United, Erk Ten Hag, a évoqué la situation de Cristiano Ronaldo, toujours au repos en pleine campagne de pré-saison avec les Reds Devils. Et le technicien néerlandais a indiqué n’avoir aucune nouvelle de la star portugaise.

Officiellement en repos prolongé en raison d’un problème familial, Cristiano Ronaldo pourrait ne plus revenir à Manchester United. Plusieurs sources officieuses indiquent que le Portugais prépare sa future destination qui lui assurerait une place en Ligue des champions. La presse européenne a abondamment annoncé ces dernières semaines que le Quintuple Ballon d’Or négocie un transfert à l’Atletico Madrid.

Dans le camp mancunien, on est de plus en plus convaincu que le natif de Madère va quitter le club anglais cet été, un an seulement après son arrivée en fanfare en provenance de la Juventus. Le nouvel entraîneur des Reds Devils, Erik Ten Hag, est lui déjà passé à autre chose concernant le cas de la star portugaise.

“Je n’ai pas de nouvelles, c’est la même que la semaine dernière. Mais inquiet n’est peut-être pas le bon mot. Je me concentre sur les joueurs que j’ai et ils s’en sortent très bien. Ils sont en bonne forme, je veux me concentrer et développer cela. J’ai hâte qu’il revienne… alors on pourra l’intégrer”, a confié Erik ten Hag à la presse anglaise.

Manchester United défiera l’Atletico Madrid à Oslo la semaine prochaine avant le match contre Rayo Vallecano à Old Trafford. Peut-être que d’ici là, Ronaldo sera de retour ou attendra carrément la reprise du championnat prévu le 7 août prochain pour faire son grand retour chez les mancuniens? Wait and see…