Manchester City: Riyad Mahrez réagit (enfin) à l’arrivée d’Erling Haaland

Débarqué cet été à Manchester City en provenance de Dortmund, Erling Haaland s’entraîne déjà avec les Skyblues qui sont en tournée estivale aux Etats-Unis. De quoi réjouir Riyad Mahrez qui se félicite de la venue du cyborg norvégien.

Sans véritable numéro 9 depuis le départ de Sergio Aguero à l’été 2021, Manchester City a fait le choix d’Erling Haaland pour tenir le rôle d’attaquant principal. Le cyborg norvégien a débarqué chez les Skyblues cet été en provenance de Dortmund. Impressionnant chez les BVB, le jeune joueur de 22 ans est appelé à faire aussi bien que lors de son passage en Allemagne.

Mais déjà on se réjouit de l’ex-buteur du club de la Ruhr. Pour Riyad Mahrez, l’arrivée du Norvégien sera une plus-value pour l’équipe des Cityzens. «Halaand est un bon atout pour l’équipe. C’est un très bon joueur et il est jeune. C’est bien de l’avoir avec nous», a déclaré l’Algérien en marge d’une conférence de presse d’avant-match face au Bayern Munich.

Alors que les débuts d’Haaland avec Manchester City sont retardés en raison des « pépins et quelques problèmes » du joueur, Mahrez ne se fait pas de souci sur l’adaptation de la nouvelle recrue des champions d’Angleterre. «Il a des qualités différentes de Raheem (Sterling) et Gabriel (Jesus) qui étaient là, mais ça ne changera pas notre façon de jouer. Des joueurs sont partis, d’autres sont arrivés. Il a des qualités différentes mais ça ne changera pas notre style de jeu On joue comme ça depuis que Pep est arrivé à Manchester City», a ajouté le Ballon d’or africain 2016.