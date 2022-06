Manchester City: Kevin De Bruyne juge l’arrivée d’Haaland

Dans des propos rapportés par le Liverpool Echo ce jeudi, Kevin De Bruyne s’est exprimé sur l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City. L’international Belge estime que les Cityzens vont grandir grâce au prodige norvégien.

C’est l’un des plus gros coups du mercato estival. Manchester City s’est offert le prodige de Dortmund Erling Haaland pour la somme de 75 millions d’euros. Le jeune buteur va débarquer chez les Mancuniens en juillet prochain. Interrogé sur la venue du Cyborg, le maître à jouer des Sky Blues Kevin De Bruyne, s’est montré très enthousiaste.

«Erling Haaland est un attaquant de haut niveau. Son transfert devrait nous aider à grandir en tant qu’équipe. Tout le monde attend beaucoup de lui. Ils ont toujours cherché un numéro neuf, mais je pense que ce sera bien d’avoir cet attaquant qui peut marquer 20-25 buts par saison», a lâché De Bruyne dans des propos rapportés par le Liverpool Echo.

Le milieu Belge s’est ensuite exprimé sur ses performances personnelles, notamment sa qualité à servir ses partenaires. «peut-être. Il y a eu des années où j’ai eu plus de passes décisives (que cette saison). Mais ma création d’occasions et d’autres choses sont restées constantes. Les chiffres font partie du football mais ils ne vous racontent jamais toute l’histoire»,a conclu l’homme fort de Pep Guardiola. L’association entre Erling Haaland et Kevin De Bruyne fait déjà saliver toute la planète foot.