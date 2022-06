Manchester City: Benjamin Mendy visé par une nouvelle accusation de viol

Alors qu’il va comparaître devant la justice anglaise en juillet prochain pour répondre des neuf accusations de violences sexuelles qui pèsent sur lui, Benjamin est de nouveau visé par une nouvelle accusation de viol. Le joueur français est accusé d’agression sexuelle sur 7 jeunes femmes.

Décidément, les accusations de viols et d’agression sexuelle sont le lot quotidien de Benjamin Mendy. Alors que son procès pour sept viols et deux autres agressions sexuelles contre six femmes s’ouvre en juillet prochain, le défenseur latéral de Manchester City est de nouveau visé par une nouvelle accusation de viol.

Selon Sky Sports, une nouvelle plaignante a déposé plainte contre l’international français de 27 ans pour agression sexuelle et une tentative de viol sur sept jeunes femmes. Une nouvelle accusation qui complique d’avantage le cas de l’ancien monégasque, mis à pied par les Cityzens au lendemain de l’éclatement de l’affaire.

Fin mai dernier, Benjamin Mendy avait plaidé non coupable pour les neuf accusations d’agression sexuelle qui pèsent sur lui lors de son passage devant la justice britannique. Le Français n’a cependant pas encore plaidé face à ce nouveau chef d’accusation.

Pour rappel, Le champion du monde 2018 avec la France Manchester City va comparaître devant la justice britannique le 25 juillet prochain lors d’un procès qui durera deux semaines, accusé de sept viols et deux autres agressions sexuelles contre six femmes.

L’affaire avait démarré fin août 2021 quand le club de Manchester City avait annoncé la suspension du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023, sans autre explication. La justice anglaise avait ensuite rapidement annoncé que le joueur avait été placé en détention provisoire après avoir été accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, par trois femmes dont une mineure. D’autres inculpations s’étaient ensuite ajoutées.

Jeté en prison au moment des faits, le latéral droit a passé 134 jours derrière les barreaux avant de retrouver le 7 janvier dernier, une liberté conditionnelle avec un contrôle judiciaire strict.