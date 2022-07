Man United : « Ronaldo n’est pas à vendre », selon son entraîneur Erik Ten Hag

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de Manchester United , Erik Ten Hag, a évoqué l’avenir de Cristiano Ronaldo. Et le technicien néerlandais est catégorique, le portugais n’est pas à vendre.

Manchester United est à Bangkok depuis vendredi dernier, pour sa présaison. A cet effet, les Reds Devils vont disputer leur premier match amical contre Liverpool ce mardi. Présent en conférence d’avant- match à la veille de la rencontre, le coach mancunien n’a pas échappé aux questions sur un possible départ de Cristiano Ronaldo. Mais concernant l’avenir de sa superstar, le technicien néerlandais est catégorique :

« Non, nous planifions la saison à venir avec Cristiano Ronaldo et c’est comme ça, j’ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir ? Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre, il fait partie de nos plans et nous voulons gagner ensemble ». L’ancien coach de l’Ajax a ensuite mis un terme à ce sujet en ces mots : « J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne survienne. J’ai eu une conversation avec lui et elle était bonne. C’est entre Cristiano et moi, mais je peux vous assurer qu’on a eu une très bonne discussion ensemble ».

Cette sortie d’Erik Ten Hag prouve encore une fois la volonté de Manchester United de garder Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si le portugais veut réellement faire l’impasse sur la Ligue des Champions pour évoluer en Ligue Europa avec les Reds Devils la saison prochaine.