Man United: Erik ten Hag punit ses joueurs après l’humiliation contre Brentford

Selon les informations du Times ce dimanche, l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a convoqué ses joueurs à l’entraînement au lendemain de la débâcle contre Brentford (0-4) en Premier League, alors qu’une journée de repos était prévue.

C’est la sensation de cette deuxième journée de Premier League. En déplacement sur la pelouse de Brentford, Manchester United a été corrigé sur le score sans appel de 0-4. Une défaite qui a déchaîné de vives critiques en Angleterre. En colère après cette défaite humiliante, l’entraîneur des Red Devils a décidé de sanctionner ses joueurs.

Premier League 2022-2023 | Journée 2 | Brentford Community Stadium | 13 Août 2022 - 5:30 Brentford d v v d n 4 : 0 Voir score Match terminé Manchester United n v d d d J. Dasilva 10' Mathias Jensen 18' B. Mee 30' B. Mbeumo 35'

Ainsi, comme nous l’apprend le Times, le technicien hollandais a convoqué tout son groupe à un entraînement improvisé ce dimanche, alors qu’une journée de repos était initialement prévue. Visiblement furieux, l’ancien coach de l’Ajax se serait rendu sur les lieux dès ce dimanche matin alors que son équipe est rentrée de Londres seulement dans la nuit. Déjà, après la rencontre contre Brentford, Ten Hag n’avait pas caché son agacement au vu du résultat final.

C’était nul, pauvre

«C’est difficile pour moi et c’est une surprise. L’équipe doit prendre ses responsabilités et je suis désolé pour les fans, nous les avons déçus. J’ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l’ont pas fait. Le manager est le principal responsable et je l’assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l’obtenir par eux-mêmes», a-t-il d’abord expliqué à la BBC, avant d’enchaîner.

«Les erreurs font partie du football, il faut continuer mais il faut surtout agir. Les trois changements effectués à la mi-temps avaient pour but d’apporter des nouveaux éléments. J’aurais pu changer les huit autres aussi. C’était nul, pauvre (dans le jeu). Nous avons besoin de normes plus élevées que ça, c’est clair (…) Au final, nous devons être à la hauteur et nous ne l’avons pas été».

Derniers de Premier League, Les Red Devils vont connaître une troisième journée également très compliquée, puisqu’ils affronteront l’un des favoris pour le titre en Premier League, Liverpool. La saison passée la double confrontation entre les deux équipes en championnat avait tourné à l’humiliation pour les Mancuniens qui avaient perdu (0-5, 0-4).