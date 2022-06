Man United : Erik Ten Hag menace les stars du vestiaire

Selon les informations du Sun, le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a envoyé un email autoritaire aux stars du vestiaire mancunien. Le technicien néerlandais a prévenu ses joueurs qu’ils ne seront pas retenus dans l’équipe, s’ils ne se fondent pas dans le collectif.

Le 21 avril dernier, Manchester United officialisait Erik Ten Hag comme son nouvel entraîneur. En provenance de l’Ajax, le technicien néerlandais est attendu pour redorer, très rapidement, le blason des Reds Devils et faire rayonner à nouveau le club en Angleterre et sur la scène européenne. Et pour y arriver, le nouveau patron de MU va faire passer le collectif avant tout. Selon The Sun, Ten Hag a envoyé un email très clair à ses stars, pour leur faire comprendre que personne ne sera placée au-dessus de l’intérêt général du club.

« Le nouveau coach a envoyé un e-mail aux joueurs de l’équipe première, leur disant que le football est un jeu d’équipe et qu’aucun individu n’est plus important qu’un autre. Il met l’accent sur l’équipe, malgré le fait que Manchester United possède des stars de classe mondiale. Il veut que les joueurs s’entraînent à une intensité plus élevée pour que chaque séance soit comme un match », a confié une source du club.

La même source ajoute que « Les joueurs ont été informés qu’ils auront la meilleure condition physique de leur carrière et que s’ils restent avec lui et le soutiennent, ils iront bien. Sinon, ils seront mis à la porte. Ils seront sollicités jusqu’à ce qu’ils réussissent. Et s’ils n’y arrivent pas, il les remplacera par des jeunes prometteurs. » On imagine aisément que des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandez ou encore Harry Maguire ont été visés.