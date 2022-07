Man United: Bruno Fernandes se prononce sur l’avenir de Ronaldo

A l’occasion d’un événement organisé par la Fédération portugaise de Teqball, Bruno Fernandes a été interrogé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Le milieu offensif de Reds Devils n’a aucun doute sur le fait que son compatriote restera à Manchester United la saison prochaine.

Depuis le début du mercato estival, plusieurs rumeurs évoquent un possible départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United cet été. Certains médias européens ont même indiqué que le joueur portugais a été proposé au Bayern Munich et à l’Inter Milan. Interrogé sur le sujet, lors d’un événement organisé par la Fédération portugaise de Teqball, le coéquipier de CR7 en Club et en sélection, Bruno Fernandes, estime que le quintuple Ballon d’Or va rester chez les Reds Devils.

« D’après ce que je lui ai dit – nous sommes tous les deux en vacances, personne ne dérange les amis en vacances – j’espère le rencontrer le 4 pour m’entraîner là-bas [à Manchester United], je n’attends pas plus que ça. rien de plus, mais chacun s’occupe de son avenir. Je ne crois pas que le club soit prêt à perdre une valeur comme Cristiano« , a lâché le milieu offensif, avant d’évoquer la possibilité de voir CR7 retourner au Sporting Portugal, le club qui les a révélés tous les deux.

« Ce serait un grand moment pour les sportinguistas (supporters du Sporting, ndlr), presque tout le monde l’attend, j’aimerais que cela se produise. Il a l’ambition de continuer à jouer pendant de nombreuses années, nous verrons ce qu’il décidera – je l’espère – à la fin de son contrat avec United, mais l’ambition et le rêve des supporters du Sporting seraient de voir Ronaldo porter le maillot du Sporting« , a conclu Bruno Fernandes. Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit 24 buts en 39 matchs avec Manchester United lors de la saison qui vient de s’écouler. Il a encore sûrement beaucoup à apporter aux Reds Devils.