Man United: alcool, repas, retards… Erik Ten Hag instaure des règles strictes

Selon la presse anglaise ce jeudi, le nouvel entraîneur de Manchester United Erik Ten Hag a mis en place des règles très strictes pour redresser son vestiaire. Retards, repas, alcool, taupes, le technicien néerlandais ne compte rien laisser échapper à son contrôle.

Nommé à la tête de Manchester United, pour redresser le club qui sort d’une nouvelle saison décevante, Erik Ten Hag compte bien mettre de l’ordre dans son vestiaire. Souvent pointés du doigt ses dernières années, pour leur comportement peu professionnel, les joueurs de Man U vont devoir suivre des règles très strictes instaurées par leur nouveau coach.

En effet, selon les informations du Daily Mirror, l’ancien coach de l’Ajax interdit désormais l’alcool à ses hommes les semaines de match. Ensuite, les joueurs devront se nourrir uniquement via les repas préparés par le club, délaissant les chefs personnels. A ce propos, Ten Hag souhaite proposer au menu plus de poisson et de légumes. Et ce n’est pas tout, l’entraîneur néerlandais impose également que les IMC (indice de masse corporelle) soient vérifiés chaque mois pour contrôler la condition physique des Red Devils.

Une lutte contre les fuites et le retard

Au-delà de la condition physique des joueurs, Erik Ten Hag a ciblé un autre mal dont souffre le club depuis plusieurs années. En effet, le tabloïd explique que toute fuite d’informations provenant du vestiaire pourrait être sanctionnée d’une mise à l’écart du groupe. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, les Mancuniens ont dû faire face à ce problème à de nombreuses reprises.

Enfin, le technicien hollandais a décidé de renvoyer, chez lui, tout joueur qui viendrait en retard aux séances d’entraînement ou aux rassemblements d’avant matchs. C’est très clair: Erik Ten Hag veut avoir un contrôle total sur son groupe. Pour rappel, Manchester United s’envole pour Bangkok ce vendredi pour débuter sa présaison. Les Reds Devils livreront leur premier match amical contre Liverpool le mardi suivant.