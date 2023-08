Man City: Pep Guardiola savoure le sacre en Supercoupe d’Europe

Pour le site du club, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a confié sa fierté, après le sacre des Cityzens en supercoupe d’Europe, ce mercredi soir, à Athènes.

Ce mercredi soir, Manchester City a remporté la première Supercoupe d’Europe de son histoire, en battant le FC Séville aux tirs au but (1-1, 5-4). L’équipe mancunienne qui a réalisé le triplé la saison dernière, a été menée au score, après une tête de Youssef En-Nesyri (25e) en première mi-temps avant que l’homme du match Cole Palmer n’égalise pour City avec une superbe tête en deuxième mi-temps.

Après la partie, les Anglais étaient évidemment très heureux, à l’image de l’entraîneur Pep Guardiola qui n’a pas caché sa fierté. « Je suis fière. Beaucoup. Nous connaissions la qualité de l’adversaire, depuis un moment déja», a déclaré Guardiola, avant d’ajouter: « Nous avons eu de la chance car Eddy, comme dans les derniers instants de la finale de la Ligue des champions, nous a sauvés dans les bons moments.«

- Publicité-

Il poursuit: « En général, le match était vraiment bon, même si nous avons mieux joué dans les 30 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Il y a une semaine, nous avons perdu aux tirs au but (contre Arsenal dans le Community Shield) aujourd’hui, nous l’avons gagné.” Guardiola n’a pas non plus manqué de rendre hommage à une belle équipe du FC Séville. « Séville a connu des internationaux avec un gardien exceptionnel, des arrières latéraux, une qualité à l’avant, ils jouent si directement et jouent le ballon rapidement à l’avant et ils sont vraiment bons pour faire ça.”, confie-t-il.

Pour conclure, le technicien espagnol déclare: « Nous sommes vraiment ravis d’avoir ce titre. Maintenant, en décembre, nous avons la chance de gagner la Coupe du monde des clubs.” Manchester City n’est pas encore rassasié et veut encore plus de trophées. Leurs adversaires sont prévenus.

Articles similaires