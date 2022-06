Man City : officiellement présenté, Haaland livre ses premières impressions

Ce lundi, Manchester City a présenté officiellement le jeune prodige Erling Haaland comme son nouvel attaquant. Dans la foulée, le Norvégien a livré ses premières impressions dans une interview accordée au site officiel du club.

L’accord entre Manchester City et Dortmund a été conclu depuis plusieurs semaines, mais c’est seulement ce lundi qu’Erling Haaland a été officiellement présenté par son nouveau club. A 21 ans, le prodige norvégien rejoint donc les Sky Blues et Pep Guardiola pour une association qui fait déjà saliver toute la planète foot. Dans une interview accordée au site de City, dans la foulée de sa présentation, le Cyborg semble prêt à passer un cap.

« C’est un jour de fierté pour moi et ma famille. J’ai toujours regardé City et j’ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu’admirer leur style de jeu, c’est excitant et ils se créent beaucoup d’occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans cette équipe et Pep est l’un des plus grands managers de tous les temps,

donc je pense que je suis au bon endroit pour réaliser mes ambitions. Je veux marquer des buts, gagner des trophées et m’améliorer en tant que footballeur et je suis convaincu que je peux le faire ici. C’est une excellente décision pour moi et j’ai hâte de commencer la présaison », a lâché l’ancien buteur de Dortmund.

IL EST LÀ ! 💙 pic.twitter.com/Vi2WDbknG8 — Manchester City (@ManCityFra) June 13, 2022

Lors de ses années au BVB, Erling Haaland a été phénoménal. Le jeune buteur a en effet inscrit 86 buts et délivré 23 passes décisives en 89 matches, toutes compétitions confondues. Pep Guardiola a décroché là une arme de destruction massive, pour aller chercher le trophée en Ligue des Champions avec Manchester City, son objectif depuis son arrivée sur le banc des Cityzens.