Man City: l’incertitude de Guardiola au sujet de l’avenir de Bernado Silva

Alors que Bernardo Silva est courtisé par le FC Barcelone et le PSG, son entraîneur Pep Guardiola a laissé entendre que le portugais pourrait bel et bien quitter Manchester City cet été.

C’est l’autre dossier de ce mercato estival. Pourtant indiscutable à Manchester City, Bernardo Silva pourrait se lancer dans une nouvelle aventure lors de ce mercato estival. Récemment, la presse espagnole annonçait même un accord entre le joueur portugais et le FC Barcelone. Et ce n’est pas tout, puisque selon Foot Mercato, le PSG a également décidé de s’immiscer dans ce dossier.

En conférence de presse à deux jours d’entamer la saison face à West Ham ce dimanche , l’entraîneur des Sky Blues, Pep Guardiola a confirmé qu’il ne savait pas quel serait l’avenir de son joueur de 27 ans.

« Pour de nombreuses raisons, nous devons parfois séparer notre chemin, en particulier en raison du désir du joueur – c’est la chose la plus importante. Je veux que les gens soient heureux d’être ici. Bien sûr, j’aimerais que Bernardo puisse continuer ici. C’est un joueur très spécial dans le vestiaire et pour moi. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Il se passera ce qu’il se passera. S’il reste, c’est parfait, mais s’il doit partir, le football est comme ça », a-t-il lancé.

Le technicien espagnol a toutefois avoué que le club anglais n’avait encore reçu aucune offre pour l’international Lisboète. « Nous n’avons reçu aucune offre, la saison dernière non plus. Bernardo est prêt, il s’entraîne très bien pour dimanche et c’est tout », a confié Guardiola. Lors de ce mercato, les Cityzens ont déjà perdu plusieurs joueurs notamment Zinchenko, Sterling et Gabriel Jesus. Ces derniers ont également connu de grosses arrivées avec entre autres Erling Haaland et Kalvin Phillips.