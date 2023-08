Man City: les mots de Erling Haaland après son premier doublé de la saison

Auteur d’un doublé lors de la victoire (3-0) de Manchester City contre Burnley, ce vendredi en Premier League, Erling Haaland préfère retenir la performance collective de son équipe.

Manchester City a idéalement débuté la défense de son titre en Premier League ce vendredi. En déplacement sur le terrain du promu Burnley, pour le premier match de la saison en championnat, les hommes de Pep Guardiola se sont largement imposés sur le score de 3-0. Déjà très en jambe, Erling Haaland s’est offert un doublé pour montrer la voie aux siens. Après la rencontre, le jeune prodige norvégien s’est exprimé au micro des médias de son club. Et il préfère retenir la performance collective des siens.

« C’était important de commencer comme ça« , a-t-il déclaré. « Un match délicat, à l’extérieur, contre une équipe nouvellement promue et tout, donc c’était fantastique de commencer avec trois points. » Interrogé sur son doublé le Cyborg répond: « Je ne pense pas trop à cela. L’essentiel est de bien jouer en équipe et d’obtenir les trois points. C’est exactement ce que nous avons fait tout au long du match. C’était un bon début.«

- Publicité-

Il ajoute : « Nous devons essayer de continuer à jouer le football que nous avons pratiqué l’année dernière. Et de continuer à construire ce que nous avons fait l’année dernière, car c’est quelque chose de vraiment spécial que nous avons réalisé. Nous sommes des vainqueurs du triplé, donc les gens veulent encore plus nous battre. Nous y sommes habitués et nous ferons de notre mieux pour défendre tout ce que nous pouvons.«

Pour sa prochaine sortie, Manchester City sera opposé au FC Séville dans le cadre de la Supercoupe d’Europe, qui aura lieu mercredi prochain. L’occasion pour les Mancuniens de décrocher leur premier titre de la saison, après avoir perdu le Community Shield contre Arsenal.

Articles similaires