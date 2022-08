Man City : la réaction de Haaland après son doublé contre West Ham

Après la victoire de Manchester City contre West Ham (2-0) ce dimanche, Erling Haaland a réagi sur son premier match en Premier League, au micro de Sky Sport.

Nouvelle star de l’attaque de Manchester City, Erling Haaland a mis tout le monde d’accord lors de ses débuts en Premier League. Auteur d’un doublé contre West Ham ce dimanche, le norvégien a permis aux Sky Blues de décrocher un succès précieux pour le compte de la première journée du championnat anglais. Après la rencontre, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a réagi à ses débuts en Premier League.

«C’était bien. [C’était] un bon début, il n’y a rien à dire à part ça et c’était 2-0. C’est bien d’avoir quelques minutes dans les jambes en début de saison et nous devons continuer», a expliqué sobrement le Cyborg au micro de Sky Sport. Mais lorsqu’on lui demande pourquoi il n’a pas inscrit un triplé, il se lâche :

« Oui. J’aurais dû être là [pour me connecter avec la croix d’Ilkay Gundogan]. C’est de la merde, mais c’est comme ça (…) Oh merde, désolé. Il s’agit des connexions que nous établissons chaque jour à l’entraînement et à l’entraînement afin que nous nous améliorons et cela viendra. »

Lors de la prochaine journée de Premier League, Manchester City recevra Bournemouth, le samedi 13 Août prochain à l’Etihad Stadium. L’occasion pour Erling Haaland de confirmer ses bons débuts et de prendre déjà une avance dans la course au titre de meilleur buteur de Premier League.