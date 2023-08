Man City: la réaction à chaud de Kyle Walker, après la victoire en Supercoupe d’Europe

Ce mercredi soir, Manchester City a remporté la première Supercoupe d’Europe de son histoire, en battant le FC Séville aux tirs au but (1-1, 5-4). Juste après la rencontre, le défenseur des Skyblues Kyle Walker a livré ses premières impressions.

Après un match très disputé, Manchester City a remporté la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir, après sa victoire aux tirs au but contre Séville. Surpris par l’ouverture du score rapide de En-Nesyri (25e), les Anglais ont renversé la situation grâce à une performance exceptionnelle de Palmer, qui a égalisé en seconde période (63e). La rencontre s’est soldée par un score de parité (1-1) et il fallait passer par les tirs au but pour départager les deux équipes. Dernier tireur du FC Séville, Gudelj a raté sa tentative, offrant un nouveau trophée à l’équipe dirigée par Pep Guardiola.

A la fin de la partie, tous les joueurs de Manchester City étaient évidemment en joie, à l’image de Kyle Walker qui s’est exprimé au micro de TNT Sport. Il a d’abord encensé Cole Palmer, qui a ramené les Cityzens dans la partie. « Ce mec est incroyable. Nous sommes sous le meilleur manager du monde. Il doit continuer et garder les pieds sur terre et continuer à marquer. S’il continue à s’améliorer et à m’écouter, il ira mieux !« , explique-t-il

- Publicité-

Il ajoute: « C’est ce que font les bonnes équipes. Vous capitalisez sur les erreurs de l’équipe Nous l’avons monté. L’essentiel est de venir ici, ce sont des conditions difficiles. Venir ici et gagner. Le mettre dans l’armoire à trophées, c’est une sensation fantastique. » Ce trophée est le premier de la saison pour les Mancuniens.

Articles similaires