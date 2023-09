Man City: Haaland évoque ses chances de remporter le Ballon d’Or et sa rivalité avec Kylian Mbappé

Dans une interview exclusive accordée à France Football, Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City, s’est exprimé sur ses aspirations à décrocher le prestigieux Ballon d’Or, tout en abordant la possible rivalité qui l’oppose à la star française , Kylian Mbappé.

La saison 2022-2023 a été indéniablement exceptionnelle pour Erling Haaland. Couronné de succès avec Manchester City, il a remporté le triplé composé de la Premier League, de la Ligue des Champions, et de la FA Cup. Durant cette période, il a été décisif à pas moins de 61 reprises, avec un impressionnant total de 52 buts et 9 passes décisives en 53 apparitions, tout en établissant de nouveaux records. Il est ainsi devenu une figure emblématique de la saison. Avec de telles performances, il se positionne comme un sérieux candidat à la conquête du Ballon d’Or, qui sera décerné en octobre prochain, et ce, malgré son jeune âge.

« Je crois en moi, vraiment. Je sais que je peux encore beaucoup progresser, je suis encore jeune. Mais oui, je crois que j’ai une chance cette année« , a déclaré Haaland lors de l’entretien accordé à France Football. Il est conscient que de nombreux observateurs partagent cet avis. Cependant, il tient à rappeler le niveau extraordinaire de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui continuent de réaliser des exploits, même avec leur âge avancé. Haaland reconnaît ainsi la compétition acharnée pour le Ballon d’Or.

- Publicité-

« Je ne parle jamais de moi contre d’autres joueurs »

Malgré les comparaisons incessantes avec Kylian Mbappé, Erling Haaland reste concentré sur sa propre trajectoire. « Je ne parle jamais de moi en comparaison avec d’autres joueurs, ce n’est pas ma façon de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je cherche simplement à m’améliorer chaque jour, à prendre plaisir dans ce que je fais, et à devenir la meilleure version de moi-même », a-t-il expliqué.

Les commentaires d’Erling Haaland laissent entrevoir une saison passionnante à venir, avec une compétition féroce pour le Ballon d’Or et une rivalité sportive captivante avec Kylian Mbappé. Les amateurs de football du monde entier attendent avec impatience de voir comment cette histoire se déroulera sur le terrain.

Articles similaires