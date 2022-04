Man City : bonne nouvelle pour Guardiola avant d’affronter l’Atletico

En conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a annoncé le retour de son taulier en défense, Ruben Dias, absent depuis plusieurs semaines pour blessures.

Ce mercredi, Manchester City se déplace sur la pelouse de l’Atletico Madrid, pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Après leur courte victoire à l’aller (1-0), les Citizens devront s’attendre à un match difficile pour tenter de décrocher leur billet pour le tour suivant. Et les Sky Blues pourront compter sur un retour de poids pour ce choc.

En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur des Citizens a annoncé le retour de Ruben Dias, absent depuis plusieurs semaines à cause d’une blessure. «Dias voyage avec nous, le reste de l’équipe est apte (…) Peut-être demain (il jouera), je ne sais pas. Il fait une séance d’entraînement et s’est arrêté six semaines. Le fait qu’il soit de retour est incroyable, nous avons un gros calendrier jusqu’à la fin de la saison. Tout le monde sera important», a révélé le technicien espagnol.

Une très bonne nouvelle pour les Sky Blues qui pourront disposer d’un groupe plus complet pour aller chercher cette qualification contre les Colchoneros. Et même s’il ne débute pas ce match, Ruben Dias sera un remplaçant de choix pour apporter de la stabilité à l’équipe de Pep Guardiola, en cas de mauvais surprises contre les hommes de Diego Simeone.

