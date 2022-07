Mali: l’ONU prolonge la MINUSMA, Bamako « au regret », met en garde

Le Mali a déclaré ce jeudi, être « au grand regret de constater que certaines de ses réserves fortes ont tout simplement été ignorées dans la version finale de la résolution » du Conseil de Sécurité de l’ONU qui acte la prolongation du mandat de la MINUSMA sur son territoire. Bamako a ainsi, fait ses mises en garde à l’ONU.

Avec 13 voix pour, 0 abstention et 02 contre (Chine et Russie), le Conseil de Sécurité de l’ONU a prolongé d’un an, le mandat de la Mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali (MINUSMA). «Le Gouvernement du Mali prend acte de la résolution que vous venez juste d’adopter et qui renouvelle le mandat de la MINUSMA pour une année supplémentaire», a réagi Issa Konfourou, Ambassadeur représentant permanent du Mali auprès de l’ONU.

Le diplomate a déclaré que le Mali est « au grand regret de constater que certaines de ses réserves fortes ont tout simplement été ignorées dans la version finale de la résolution que vous venez de voter ». « Le Gouvernement du Mali estime que les enquêtes sur les allégations de violations des droits de l’Homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes ».

La MINUSMA n’a pas « vocation à se substituer au Gouvernement du Mali».

Toujours sur le sujet, Issa Konfourou a rappelé, dans le communiqué officiel, que « la MINUSMA a vocation à leur apporter l’assistance nécessaire à cet égard. Elle n’a pas vocation à se substituer au Gouvernement du Mali ».

Le diplomate souligne par ailleurs, que « le Gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l’exécution de son mandat dans le domaine des droits l’Homme. Le Mali a toujours coopéré de bonne foi avec la force onusienne depuis sa mise en place, en 2013 ». Il a en outre insisté que « pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu’avec l’accord des autorités compétentes maliennes ».

Issa Konfourou rappelle toutefois que son pays « n’est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour des enquêtes de la MINUSMA sans l’accord préalable du Gouvernement. Par conséquent, le Mali n’entend pas exécuter ces dispositions, malgré leur adoption par le Conseil de sécurité ».