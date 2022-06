Mali: les États-Unis alertent contre une probable attaque terroriste à Bamako

L’ambassade des États-Unis au Mali a alerté, jeudi 16, ses ressortissants contre une éventuelle « attaque terroriste » qui pourrait être planifiée, visant les édifices publics, l’aéroport et/ou des lieux fréquentés par des Occidentaux.

Dans une note publié sur sa page officielle Facebook, la représentation diplomatique des États-Unis au Mali a informé les citoyens américains « qu’une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée et viser les bureaux du gouvernement malien, l’aéroport et/ou les lieux fréquentés par les Occidentaux, notamment les installations diplomatiques, les hôtels et les restaurants. » L’ambassade a appelé en ce sens, les citoyens américains à faire preuve de vigilance pendant leur séjour au Mali, notamment dans les endroits fréquentés par les touristes et les Occidentaux.

Par ailleurs, la représentation diplomatique dit prendre des mesures supplémentaires en réponse aux menaces persistantes à la sécurité. Il s’agit notamment de l’instauration d’un couvre-feu pour les employés de l’ambassade de 23 h à 5 h tous les jours et la limitation des déplacements des employés à Bamako.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays. En 2013, François Hollande a décidé d’une intervention au Mali pour normalement aider le peuple malien à faire face au terrorisme. Mais, après une décennie d’intervention, le bilan est calamiteux: la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader et la présence des militaires français est décriée. C’est dans ce climat que Bamako a fait appel à la Russie pour former et équiper l’armée à faire face à cette guerre.