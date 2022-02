Mali: le médiateur de la CEDEAO retourne à Bamako, vers le rétablissement du dialogue

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a annoncé lundi, le retour de son médiateur au Mali afin de rencontrer les autorités de la transition. Cette annonce pourrait être un espoir pour le rétablissement du dialogue entre les deux parties.

« La Commission de la CEDEAO informe que S.E.M. Goodluck Jonathan, Médiateur de la CEDEAO pour le Mali effectuera une mission à Bamako le jeudi 24 février 2022 », a annoncé la CEDEAO dans un communiqué. L’annonce intervient le même jour où une délégation conjointe de la CEDEAO et de l’Union africaine effectue une visite à Bamako. Elle devrait rencontrer les autorités de la transition dans le cadre du rétablissement du dialogue.

Selon le communiqué de la CEDEAO, sa « mission fait suite aux rencontres techniques qui se sont tenues la semaine dernière sur le chronogramme des élections et permettra de discuter des prochaines étapes avec les autorités maliennes ». « Le Médiateur sera accompagné du Président de la Commission et du Commissaire en charge des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité », ajoute le document.

Cette mission de l’ancien président nigérian au Mali, pourrait être vue comme un début de rétablissement des discussions entre Bamako et la CEDEAO après les tensions vives qui ont succédé l’annonce des sanction de janvier. Dans tous les cas, il est impératif pour l’un comme pour l’autre que les pourparlers aboutissent rapidement pour que les sanctions soient levées.