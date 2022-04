Mali: l’Allemagne demande au gouvernement malien d’arrêter de travailler avec les russes

La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a exhorté mercredi, le Mali à cesser de travailler avec les militaires russes s’il veut réactiver pleinement la formation des forces armées du pays par l’Union européenne.

Alors en visite au Mali pour rencontrer les autorités du pays et discuter d’un éventuel retrait des forces allemandes du pays, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a demandé à ces dernières, de mettre fin à leur collaboration avec les forces russes présentes sur le territoire.

La demande de l’allemande, intervient après que l’Union européenne a indiqué lundi, qu’elle suspendait sa formation des forces armées maliennes. Le haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a expliqué que la mesure est décidée du fait d’un manque de garanties des autorités maliennes que les militaires russes n’interféreraient pas dans les travaux. L’UE fait allusion à ceux que Bamako appelle des instructeurs militaires russes et qui aident l’armée du pays dans les opérations directes sur le terrain.

La cheffe de de la diplomatie allemande a déclaré mercredi, après avoir rencontré les autorités: « Il est clair que dans cette situation (…) le Sahel et surtout le Mali ne peuvent être stables que si les élections ne sont pas reportées encore et encore, et aussi en ce qui concerne la situation sécuritaire, si les acteurs russes ne travaillent pas avec ».

« … surtout en ce qui concerne la mission EUTM (formation), nous ne pouvons pas continuer à coopérer s’il n’y a pas de séparation avec les forces russes. Ce n’est pas le cas pour le moment », a-t-elle ajouté.

Dans le même temps, Baerbock s’est également intéressée à un autre problème du Mali que sont les élections. Elle a appelé le gouvernement de transition du Mali à s’orienter vers des élections équitables et à faire des progrès sur les réformes, en particulier pour lutter contre la corruption.

