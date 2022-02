Mali: il y a « une amélioration tangible de la situation sécuritaire », expert de l’ONU

Un expert indépendant des Nations Unies a reconnu mardi, que la sécurité au Mali s’est nettement améliorée ces derniers mois. Il a cependant, souligné le recul de la liberté d’expression dans le pays dirigé par les militaires.

Alors que certains estiment qu’avec le coup d’Etat survenu au Mali, la situation sécuritaire s’est aggravée et que les autorités de transition mettent le pays en danger, l’expert des Nations Unies, Alioune Tine, spécialiste des droits de l’homme au Mali pour l’ONU, a déclaré que pour la première fois depuis 2018, il avait « constaté une amélioration tangible de la situation sécuritaire ».

Dans ses explications, l’expert onusien a mis en avant des statistiques selon lesquelles on compte désormais 350 000 personnes déplacées au Mali en décembre au lieu de 400 000 en septembre. Cette révélation vient ainsi conforter les déclarations du Premier ministre malien Choguel Maiga qui avait évoqué le retour vers leur localité, de 50 000 citoyens maliens.

Selon Alioune Tine, outre une amélioration de la sécurité au Mali, il y a également eu une baisse du nombre total de violations des droits enregistrées par l’ONU depuis la fin de 2021. L’expert a cependant fait des mises en garde contre le fait que les améliorations n’« obscurcissent pas les graves défis qui subsistent », en particulier la présence de groupes djihadistes qui continuent « d’attaquer, de tuer et d’enlever » des civils.

Toutefois, il y a eu une régression considérable de la liberté d’expression dans le pays, selon l’expert de l’ONU. Alioune Tine a rapporté qu’après avoir côtoyé les populations maliennes dans les régions de Mopti, Tombouctou et Bamako, ces dernières ont mis l’accent sur le fait que la liberté d’expression était en déclin. « Tous étaient unanimes sur le fait qu’il était de plus en plus difficile d’exprimer une opinion dissidente sans courir le risque d’être emprisonné ou lynché sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Aussi, le spécialiste de l’ONU a exprimé sa préoccupation face au « rétrécissement de l’espace civique ». Il avertit que « l’autocensure par crainte de représailles de la part des autorités maliennes de transition et de leurs sympathisants » était répandue. « De vraies menaces pèsent sur l’activité des défenseurs des droits de l’homme », souligne-t-il.

Le Mali est dirigé par l’armée depuis que des soldats mécontents ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020. Le Mali est aux prises avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la durée de sa « transition » vers un régime civil. Aussi, la France a décidé de retirer ses soldats du pays sur fond de brouille politique avec les autorités du pays.