Malgré la pression occidentale, la Chine ne laissera pas tomber la Russie mais renforcera les relations

Alors que la pression internationale s’intensifie sur Moscou pour parvenir à une solution diplomatique à la guerre en Ukraine, la Chine ne desserre pas son soutien à la Russie. Selon Pékin, les deux pays vont renforcer leurs relations.

« Les relations sino-russes ont résisté à la nouvelle épreuve de l’évolution de la situation internationale, maintenu la bonne direction du progrès et montré une dynamique de développement tenace », a indiqué mercredi, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi, selon un communiqué du ministère.

« Les deux parties ont une volonté plus ferme de développer des relations bilatérales et une plus grande confiance dans l’avancement de la coopération dans divers domaines », a-t-il déclaré. Selon le responsable chinois, Pékin est prêt à travailler avec Moscou pour porter les relations à un « niveau supérieur ».

Ses commentaires, faits lors d’une rencontre avec le haut diplomate russe en visite Sergueï Lavrov, visent à rassurer Moscou sur le soutien de Pékin, mais montrent également comment la Chine continue de maintenir prudemment un équilibre dans la crise ukrainienne, ont déclaré des experts. La déclaration intervient alors même que les Etats-Unis et leurs alliés ont tenté par diverses manières, de presser la Chine à condamner Moscou et à soutenir les sanctions occidentales contre le pays, après le lancement par la Russie, le 25 février, d’une opération militaire en Ukraine. Après 35 jours de combats, les pourparlers ont été déterminants pour la première fois avec quelques concessions de part et d’Autres.