Mal en point, le Pape François avorte son voyage en Afrique

En mauvais état depuis quelques semaines, le Pape François a décidé du report de son voyage en Afrique. Le Souverain Pontife ne se rendra donc pas en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en juillet comme prévu.

Le Vatican confirme que le souverain pontife ne pourra se rendre début juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de fortes douleurs au genou. En RDC, le Pape était attendu à Kinshasa le 02 juillet et deux jours plus tard, à Goma, dans le Nord-Kivu, où, il dira une messe sur un site au pied du volcan Nyiragongo, dont la dernière éruption remonte à mai 2021.

Le Pape devrait aussi se rendre au Canada du 24 au 30 juillet. Le Vatican n’a pas précisé si ce voyage est également reporté ou non.

La santé du Pape François a nettement pris un coup ces derniers jours. En effet, depuis quelques semaines, le Pape se déplace au fauteuil roulant ou appuyé sur deux hommes membres de son protocole.

Âgé de 85 ans, Jorge Mario Bergoglio souffre d’une santé déclinante. Le chef de l’Église catholique romaine songerait, selon certains observateurs, à passer la main et à rejoindre ainsi dans la retraite le pape émérite Benoît XVI (Joseph Ratzinger), 95 ans.