Maintenance du réseau électrique: la SBEE annonce des interruptions temporaires ce mardi dans plusieurs localités

​Dans le cadre de l’amélioration constante de la qualité et de la fiabilité de son réseau de distribution, la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) engage, ce mardi 7 juillet 2026, d’importants travaux de maintenance technique.

Ces interventions d’envergure, bien que nécessaires pour renforcer la continuité du service public de l’énergie, entraîneront des coupures et des perturbations temporaires de l’alimentation électrique dans plusieurs communes et départements du Bénin.

​À Cotonou-Ouest, les équipes techniques seront déployées de 10 h à 15 h, impactant les quartiers Agontinkon, Vêdoko, Guindéhoungon, Sainte-Rita, Sikècodji, Saint-Michel, Homel, Gbogbanou, Tokpa Hoho, la direction de MTN, la DRLI et leurs environs immédiats. Pour Cotonou-Est, une interruption plus courte est annoncée entre 12 h et 14 h dans les secteurs de Sacré-Cœur, Midombo, Kpankpan et Adoglèta.

La commune d’Abomey-Calavi et ses zones périphériques connaîtront également des coupures de 10 h à 15 h. Sur ce même créneau horaire, les travaux toucheront la commune de Ouidah, précisément les localités de Godonoutin, Minontinkpon, Gbénan et Azizakouè, ainsi que les secteurs de Houègbo, Massi, Toffo, Colli et la caserne militaire de Déssa.

​Le département du Couffo subira également des perturbations de 10 h à 15 h, principalement dans la ville de Dogbo et les localités de Ffadadji, Madjrè, Godohou, Lokogohouè, Fambohouè, Lalo, Toviklin et Klouékanmè. À Lokossa, les techniciens interviendront également de 10 h à 15 h à Houin, Adjacômè, au Lycée Technique, à la Prison civile, ainsi qu’à Ouédèmè, Doukonta, Adjigo, Sèdjègbléta et Dévè.

Du côté de Bohicon, des travaux spécifiques liés aux projets du réseau occasionneront des coupures de 12 h à 14 h dans Bohicon Ville, Agonvèzoun, la SHB, le Carrefour Dako, Zogbodomey, Cana, Saklo, Hêzonho et Sodohomey.

​Dans la partie septentrionale et le centre du pays, le calendrier des coupures reste similaire. À Parakou, les quartiers Kpèbié et Dépôt seront privés d’énergie de 10 h à 15 h. Au même moment, à Djougou, les opérations d’entretien affecteront Bassila, Pénéssoulou, Alédjo, Manigri, Prèkètè, Bougou, Bodi, Pélébina, Kodowari et Frignon.

Pour la région de Kandi, les coupures programmées de 10 h à 15 h impacteront Kandi Ville 1 et 2, Gogounou, Padé, l’Hôpital de Zone, les usines SODECO 1 et 2, Sori et Bagou Wara. À Dassa, les manœuvres se dérouleront de 11 h à 15 h à Loulè, Kipgniny, Ayédéro, Kpékouté, Tangbé, Vèdji, Bétou, Kèrè, Gomè, Soclogbo, Lèma et Sokpohounta.

Enfin, à Natitingou, les interventions de 10 h à 15 h isoleront les secteurs de Kérou, Brignamaro, Ouinra, Péhounco, Tobrè, Békè, Gnémasson, Tonri, Kouandé Puya, Sékégourou, Guilmaro, Kotopounga, Gankpérèrou et Yarikou.

​Face à ces interruptions indispensables, la direction générale de la SBEE invite l’ensemble des usagers à observer la plus grande prudence et rappelle qu’à des fins de sécurité, toutes les installations électriques professionnelles et domestiques doivent être considérées comme demeurant sous tension pendant toute la durée des travaux.