Mahamadou Issoufou nommé médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso

A l’issue de son sommet extraordinaire du samedi 04 juin 2022, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a nommé l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, en tant que médiateur de l’organisation sous-régionale au Burkina Faso.

Les chefs d’Etats et de Gouvernement des pays membres de la CEDEAO se sont réunis samedi, à Accra, la capitale du Ghana. Les discussions se sont axées sur les processus de transition politique en cours au Burkina Faso, au Mali et en Guinée.

Sur le Burkina Faso, la CEDEAO a reconnu la volonté des dirigeants du pays à poursuivre le dialogue, mais elle s’est opposée à la durée de 03 ans de transition proposée par les autorités de Ouagadougou. L’organisation a donc nommé l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou à titre de médiateur au Burkina Faso. La CEDEAO attend des progrès sur la durée de la transition.

Toujours dans la journée du samedi, le Premier ministre burkinabé, Albert Ouédraogo, a participé, à Accra, en République du Ghana, à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce fut un satisfecit de la part du Burkina Faso qui a pu présenter la réalité du pays en ce qui concerne sa sécurité, son économie et la question humanitaire, selon le chef de la Primature.