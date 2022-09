Macron: l’invasion de l’Ukraine est un « retour à l’âge des impérialismes et des colonies »

Le président Français Emmanuel Macron a accusé mardi, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, la Russie d’avoir provoqué un « retour des impérialismes » en Europe en ayant envahi l’Ukraine fin février.

« Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l’âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix », a martelé le président français. Emmanuel Macron a aussi fustigé « cynisme » et les « simulacres de référendums » russes dans « des territoires bombardés et désormais occupés » de l’Ukraine, lors de son intervention devant l’ONU. « La Russie ne saurait imposer par sa volonté par des moyens militaires », a-t-il estimé.

Appel à une mobilisation internationale contre Moscou

Devant la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le patron de l’Hexagone a appelé les membres des Nations unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous et mette un terme à son agression. « Il s’agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la Charte et à notre bien le plus précieux, la paix, car au-delà de la guerre, c’est un risque de division du monde qui se joue en raison des conséquences directes et indirectes du conflit ».

« Je sais qu’ici, dans cette assemblée, beaucoup nourrissent un sentiment d’injustice face aux conséquences énergétiques, alimentaires, économiques dramatiques de la guerre menée par la Russie », a déclaré Macron.

« Je sais aussi que certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l’égard de cette guerre, mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd’hui : qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s’exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c’était un combat pour la paix.

Le combat des non-alignés, c’était un combat au service de la souveraineté des États pour l’intégrité territoriale de chacun. Le combat des non-alignés, c’est cela. Ceux qui se taisent aujourd’hui servent malgré eux ou secrètement avec une certaine complicité la cause d’un nouvel impérialisme, d’un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n’est possible », a averti Macron.