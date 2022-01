Macron demande aux africains d’expliquer « clairement leur position par rapport à nos engagements militaires »

Alors que les relations entre la France et certains pays africains ne sont pas des plus cordiales en ces dernières années, et surtout aggravées avec la situation du Mali, le président français Emmanuel Macron appelle à réinventer un nouveau partenariat stratégique entre les deux parties.

Lors de son discours devant les eurodéputés réunis au Parlement européen de Strasbourg le 19 janvier, Emmanuel Macron, en tant que président en exercice de l’Union européenne, a milité en faveur de la construction d’un «nouvel ordre de sécurité». Il a évoqué la question des relations stratégiques entre l’Europe et l’Afrique. Le Français a appelé à renouer un nouveau partenariat stratégique et constructif avec l’Afrique au regard des conflits géopolitiques au Sahel.

« Nos relations diplomatiques avec l’Afrique doivent être claire », a indiqué Macron. Il poursuit en martelant que « le continent africain doit expliquer clairement sa position par rapport à nos relations et nos engagements militaires dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ». Une sorte d’appel lancé aux pays africains pour qu’ils soutiennent la France et ses alliés européens contre les Etats qui semblent mettre en cause la coopération.

Cette déclaration intervient alors que la France est en froid avec le Mali sur le plan diplomatique alors même que les autorités du pays ouest-africain ont demandé la révision des accords de défense avec Paris. Avant cela, la France et ses alliés européens avaient soutenu des sanctions de la CEDEAO contre le Mali qui l’isolait dans la région, et l’UE envisage également d’en imposer d’autres.

Le Sahel a toujours été l’épine dans le pied de la France depuis plusieurs année avec les peuples africains manifestant pour le départ des 5000 soldats français de la région. Ils sont accusés par la population, d’aider à piller les ressources du Sahel tout en alimentant la déstabilisation. Macron tente avec son discours, d’européaniser son problème avec l’Afrique.