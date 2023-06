Macky Sall : Quel gâchis !

-Publicité-

Comme le dit l’adage, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Le Sénégal ne mérite pas ça, l’Afrique encore moins. Chaque Sénégalais tué lors de ces manifestations sanglantes représente une véritable perte pour l’Afrique. Ce qui se passe aujourd’hui au Sénégal était loin d’être prévisible, surtout compte tenu de l’espoir et de l’optimisme suscités par l’arrivée de Macky Sall, un jeune président qui voulait tout changer et qui avait courageusement défié son mentor Abdoulaye Wade.

Plusieurs choses se sont produites simultanément. D’abord, la résistance populaire face à l’inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Une fois au pouvoir, le rêve était permis, notamment au regard de ses premières déclarations, telles que la limitation du nombre de mandats à deux et la durée à cinq ans. Près de deux Sénégalais sur trois ont choisi d’ouvrir une nouvelle page de notre histoire.

Mais où est donc passé ce Macky Sall ? Que lui est-il arrivé ? Comme il est communément admis, le pouvoir absolu corrompt absolument. On serait tenté de penser qu’il existe un mauvais génie dont la mission est de transformer certains dirigeants africains dès qu’ils arrivent au pouvoir, en les rendant totalement amnésiques et hostiles au changement. Le procès d’intention fait à Macky Sall quant à son désir de briguer un troisième mandat est totalement compréhensible. Cependant, sa décision d’entretenir le flou sur cette situation est inadmissible, surtout en cette période de fortes tensions.

L’Afrique n’a plus besoin d’un providentiel, mais de grands hommes. La grandeur d’un dirigeant ne se détermine pas par le temps qu’il passe au pouvoir, mais par la qualité de son leadership et sa capacité à satisfaire les attentes de son peuple. Macky Sall avait tout pour devenir un leader historique qui devait propulser le Sénégal vers une autre dimension. Il faut le dire, en près de dix ans à la tête du Sénégal, il a accompli des réalisations tangibles. Cependant, au vu de ce qui se passe aujourd’hui, on est obligé de constater quel gâchis ! Un gâchis qui nous rappelle fortement celui d’Alpha Condé, qui avait énormément travaillé pour remettre son pays sur les rails, mais qui a gâché sa sortie en cherchant à obtenir un troisième mandat, ce qui a entraîné sa chute.

À un moment donné, il faut savoir partir et faire preuve de grandeur. Se croire indispensable conduit forcément à la dérive. Faire autant reculer le Sénégal est une faute grave, voire une haute trahison. Un véritable leader analyse les rapports de force, détermine l’opportunité de ses actions et évalue les risques avant de prendre une décision. Il n’écoute pas seulement son entourage, constitué généralement de flatteurs, mais il écoute également ses adversaires et même ses ennemis.

En ce qui concerne Macky Sall, le mal est déjà fait, mais il est encore possible d’éviter le pire. Pour cela, il va falloir agir rapidement et prendre des mesures appropriées. Il est essentiel que Macky Sall reconsidère sa décision de briguer un troisième mandat, car cela ne fera qu’aggraver les tensions et les divisions au sein du pays. Il doit faire preuve de respect envers la volonté du peuple sénégalais et de l’esprit démocratique sur lequel repose la nation.

De plus, il est impératif que Macky Sall rétablisse le dialogue avec toutes les parties concernées, y compris l’opposition et la société civile. Il doit écouter leurs préoccupations et leurs demandes légitimes, afin de trouver des solutions pacifiques et durables aux problèmes auxquels le pays est confronté.

Enfin, Macky Sall doit se rappeler qu’un véritable leader est celui qui met l’intérêt de son pays et de son peuple avant ses propres intérêts. Il doit faire preuve de transparence, de responsabilité et de redevabilité dans sa gestion du pouvoir. Cela implique de lutter contre la corruption, de promouvoir la justice sociale, de favoriser le développement économique et de respecter les droits de l’homme.

Le Sénégal a besoin d’un dirigeant visionnaire, engagé et au service de son peuple. Il est temps que Macky Sall retrouve cette voie et agisse en conséquence pour le bien du pays et de l’Afrique tout entière.

