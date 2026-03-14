Macaulay Culkin et Brenda Song : visite guidée de leur nouveau palais californien à 10,3 M$

Macaulay Culkin et Brenda Song ont acquis une demeure de prestige à Sherman Oaks , Los Angeles, pour un montant révélé à 10,3 millions de dollars : une propriété dotée d’équipements dédiés aux loisirs et d’espaces de réception adaptés au style de vie californien.

Macaulay Culkin et Brenda Song ont acquis une demeure de prestige à Sherman Oaks, Los Angeles, pour un montant révélé à 10,3 millions de dollars : une propriété dotée d’équipements dédiés aux loisirs et d’espaces de réception adaptés au style de vie californien.

Les premières images de l’intérieur et de l’extérieur ont été diffusées sur le compte Instagram @ig_mansions, qui publie régulièrement des photos de résidences de luxe. Ces visuels permettent d’apprécier la distribution des volumes, la luminosité des pièces et les aménagements extérieurs sans autre précision sur la transaction.

La résidence combine des prestations haut de gamme et des espaces pensés pour la convivialité et la détente : chambres multiples, pièces de réception aux hauts plafonds, et installations sportives et de divertissement accessibles depuis l’intérieur comme depuis le jardin.

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Salle de cinéma, terrain de basket et piscine XXL

Selon les clichés partagés, la maison comprend six chambres et neuf salles de bains. Le salon principal se distingue par une hauteur de plafond importante, des murs clairs, un sol en parquet et des luminaires imposants. De grandes fenêtres inondent les espaces de lumière naturelle et ouvrent visuellement vers l’extérieur, tandis qu’un foyer intérieur apparaît comme un point central pour les soirées.

Les installations dédiées aux loisirs sont nombreuses. La propriété offre une salle de jeux, un billard et une salle de cinéma privée, aménagée pour des projections domestiques. Une salle de sport entièrement équipée figure parmi les pièces listées, complémentée par un terrain de basket privé, élément souvent recherché pour un usage familial ou récréatif.

À l’extérieur, les photographies montrent une piscine de grande taille, qualifiée de XXL, bordée d’espaces susceptibles d’accueillir des rassemblements estivaux. L’aménagement extérieur associe selon les images des zones de détente et des espaces de circulation entre intérieur et extérieur, caractéristiques du mode de vie californien mentionné dans les légendes.

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La cuisine apparaît vaste et contemporaine : elle est décrite comme moderne, fonctionnelle et ouverte sur les pièces de vie, permettant de maintenir le lien entre la préparation des repas et les espaces de réception. Les matériaux et l’agencement visibles sur les photos renvoient à une conception alliant esthétique et praticité.