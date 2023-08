Lyon: le Camerounais Karl Toko-Ekambi viré du groupe professionnel par Laurent Blanc

Karl Toko-Ekambi, l’ailier des Lions Indomptables, a été écarté du groupe professionnel convoqué pour un stage de quatre jours à Divonne-les-Bains par Laurent Blanc.

En effet, Karl Toko-Ekambi est de retour à Lyon après avoir été prêté à Rennes où il a marqué 5 buts et 2 passes décisives en 19 matchs. Aussi, l’olympique Lyonnais serait prêt à faciliter son départ et le libérer de la dernière année de contrat qui le lie au club, car il était devenu indésirable chez les Rhodaniens après avoir été infectés par une partie des partisans racistes. De plus, Laurent Blanc ne prévoit pas non plus le Lion Indomptable.

Comme l’a révélé Le Progrès, Laurent Blanc a appelé un groupe composé de 24 personnes. Cependant, Karl Toko Ekambi, âgé de 30 ans, est absent. Selon le journal, l’attaquant serait en train de signer un contrat avec Fenerbahçe en Turquie. L’attaquant camerounais, qui avait un contrat jusqu’en 2024 avec l’OL, était conscient que son avenir était compromis à Lyon, où ses supporters l’avaient grippé.

