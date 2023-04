Lutte contre le terrorisme: l’Allemagne renforce son appui militaire au Niger

Le ministre allemand de la Défense nationale Boris Pistorius a effectué une visite au Niger pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’Allemagne a annoncé un nouvel appui logistique et matériel aux Forces armées nigériennes (FAN) ainsi qu’un soutien au projet de construction de leur premier hôpital militaire de référence.

Lors de sa visite au Niger, le ministre allemand de la Défense nationale Boris Pistorius a tenu une réunion avec son homologue nigérien Alkassoum Indatou pour faire le point sur la coopération militaire entre les deux pays. À cette occasion, l’Allemagne a annoncé un nouvel appui logistique et matériel aux Forces armées nigériennes (FAN) dans leur lutte contre le terrorisme, notamment avec la remise d’un bataillon de transport et de matériel (18 véhicules et 28 vedettes) destiné aux forces spéciales amphibies nigériennes.

En plus de cet appui, l’Allemagne a également promis de soutenir le Niger dans le projet de construction de son premier hôpital militaire de référence. Ce renforcement de la coopération militaire entre l’Allemagne et le Niger s’ajoute aux aides matérielles et aux formations déjà fournies par l’Allemagne aux forces de défense et de sécurité nigériennes.

Depuis 2015, le Niger est confronté à des attaques terroristes dans plusieurs de ses régions, en particulier celles frontalières avec le Nigéria, le Mali et le Burkina Faso. Ce nouvel appui de l’Allemagne permettra de renforcer la capacité opérationnelle des FAN et de mieux lutter contre les groupes terroristes dans la région.