Lutte contre le terrorisme: la Chine fait don de drones de combats à l’armée béninoise

Dans le cadre de la lutte contre l’expansion terroriste et le banditisme transfrontalier, la République Populaire de Chine a offert des drones de reconnaissance et de combats aux Forces armées béninoises. Ce don permettra à l’État-Major Général d’améliorer ses stratégies de renseignement et d’intervention pour lutter contre les groupes armés.

Le vendredi 24 mars 2023, la Chine a remis des drones de reconnaissance et de combats de Type PMR-50 au Ministre de la Défense Nationale, Fortunet Alain NOUATIN, lors d’une cérémonie officielle en présence du Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Brigade Fructueux GBAGUIDI.

Selon le constructeur, la Société NORINCO, ces drones sont faciles à utiliser et équipés de lances grenades et plusieurs autres munitions, ce qui permettra aux militaires béninois d’adapter leur intervention en fonction de la situation. La Chine, en offrant ce matériel, a souligné la qualité des relations entre les deux pays et s’est engagée à poursuivre sa coopération militaire avec le Bénin.

En effet, depuis plus de cinquante ans, la Chine a toujours apporté son soutien au Bénin pour la défense de l’intégrité de son territoire. En 2018, le pays avait déjà bénéficié d’un important lot de matériels ainsi que de diverses formations pour le personnel militaire.

Avec le nouveau matériel, le Bénin peut se préparer à faire face aux menaces terroristes avec davantage de sérénité. La coopération entre les deux pays devrait continuer à s’intensifier dans les jours à venir, notamment avec la visite prochaine du nouveau ministre chinois des affaires étrangères en Afrique qui a choisi le Bénin pour sa première tournée.