Lutte antidrogue: Mario Mètonou porte l’expertise judiciaire béninoise à l’Organisation mondiale des douanes

Invité en qualité d’expert à la session annuelle du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le Procureur spécial Mario Mètonou a représenté le Bénin à Bruxelles, le vendredi 26 juin 2026, lors d’un panel de haut niveau consacré à la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Une participation remarquée qui consacre le savoir-faire béninois en matière de coopération judiciaire et de lutte contre la criminalité organisée.

Devant les 187 directeurs généraux des douanes réunis pour cette session mondiale, le magistrat béninois a livré une analyse structurée des mécanismes contemporains de lutte contre les réseaux criminels transnationaux.

Il a mis l’accent sur l’impératif d’une collaboration éftroite entre les autorités judiciaires et les administrations douanières, condition indispensable pour renforcer l’efficacité des dispositifs de répression et de prévention.

Dans son intervention, Mario Mètonou a également insisté sur le rôle central de la coopération internationale et du partage d’informations.

Selon lui, ces leviers constituent des outils déterminants pour anticiper les flux illicites, démanteler les filières organisées et endiguer durablement le trafic de drogues, qui demeure une menace majeure pour la sécurité des États.

Par la pertinence de ses contributions et la clarté de ses orientations, le Procureur spécial a illustré la montée en puissance de l’expertise béninoise dans un domaine stratégique. Sa présence à cette rencontre de premier plan traduit la reconnaissance dont jouit le système judiciaire du Bénin sur la scène internationale et réaffirme l’engagement du pays en faveur de la sécurité régionale et mondiale.