L’Union Européenne veut accélérer la fourniture d’armes et de munitions à l’Ukraine

Les 27 pays membres de l’Union Européenne entendent mettre les bouchées doubles pour fournir des armes et munitions à l’Ukraine qui ne cesse d’en demander plus depuis qu’elle fait face à une offensive russe très élargie.

Les pays membres de l’UE vont puiser dans leurs stocks pour accélérer les fournitures d’armes et de munitions pour l’Ukraine, a assuré mardi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

« J’ai envoyé une lettre à tous les ministres de la Défense de l’UE, qu’ils recevront aujourd’hui, pour leur demander de fournir des munitions à l’Ukraine tirées de leurs stocks et provenant des commandes déjà passées », a précisé Josep Borrell au cours d’un point de presse au siège de l’Otan.

Aux côtés du secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg et du ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba, Josep Borrell s’est dit confiant dans une décision « la semaine prochaine » à ce sujet. La priorité est aux obus de 155 mm utilisés par l’artillerie. « Il y a urgence. Nous devons mobiliser rapidement les moyens dont nous disposons », a-t-il insisté. « Il faudra ensuite renforcer la capacité de production de notre industrie », a-t-il insisté.

Lundi, le président américain Joe Biden, en partance pour la Pologne, a fait un crochet à Kiev où, il a réaffirmé son soutien « indéfectible » à l’Ukraine et a promis pas moins de 500 millions de dollars d’armes supplémentaires, « notamment des munitions d’artillerie, des systèmes antiblindage et des radars de surveillance aérienne ». Pourtant, la Russie et la Chine ont appelé les occidentaux à mettre fin aux livraisons d’armes à l’Ukraine.