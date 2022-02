L’Union européenne va sanctionner plusieurs membres du gouvernement Malien

Des diplomates cités par l’agence de presse Reuters ont indiqué que l’Union Européenne a décidé d’imposer des interdictions de voyager et des gels d’avoirs à cinq membres de la junte malienne.

Selon les informations, cinq membres du gouvernement de transition au Mali sont sur une liste de personnalités du pays qui écoperont de sanctions de la part de l’Union européenne. Trois diplomates ont révélé à Reuters que les sanctions sont liées au fait que les autorités ont décidé du report de l’organisation des élections qui avaient été prévues pour avoir lieu en février de cette année.

Les sanctions sont entre autre, des interdictions de voyage et le gel des avoirs de ces cinq dirigeants maliens dont les noms n’ont pas été révélés. Ces mesures, qui bénéficient du soutien politique des 27 gouvernements de l’UE devraient entrer en vigueur plus tard en février. Ces sanctions interviennent après que l’union a soutenu la CEDEAO qui a imposé des sanctions dures contre le Mali le mois dernier, l’isolant sur le plan régional.

On ne sait pas qui sont les personnes sanctionnées mais avec la France à la tête de l’UE, on suppose que les interdictions viseraient les personnalités les plus virulentes envers elle comme le Premier ministre Choguel Maïga, le ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop et également le président de la transition Assimi Goita. Cependant, les diplomates ont indiqué à Reuters que les ministres maliens des affaires étrangères et de la défense ne seront pas visés afin de maintenir ouvertes les voies diplomatiques, ont déclaré les diplomates.