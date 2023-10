L’Union Européenne suspend l’aide au dévéloppement à la Palestine

L’Union européenne a annoncé la suspension de tous les paiements de son aide au développement destinée aux Palestiniens, ainsi qu’une réévaluation complète de ses programmes existants, représentant un montant total de 691 millions d’euros.

Lundi, le commissaire européen en charge du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi, a fait une annonce qui a suscité l’attention internationale : l’Union européenne suspend tous les paiements de son aide au développement en faveur des Palestiniens. Cette décision radicale intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et de préoccupations concernant l’utilisation des fonds alloués.

Le montant total de l’aide au développement en question s’élève à 691 millions d’euros, et la suspension concerne non seulement les paiements immédiats, mais aussi la réévaluation de tous les programmes en cours, y compris les budgets prévus pour 2023. L’annonce a été faite via les médias sociaux, illustrant ainsi l’importance de cette décision pour l’Union européenne.

Les raisons exactes de cette suspension n’ont pas été précisées, mais elle intervient à un moment où les relations entre Israël et les Palestiniens demeurent tendues, avec des préoccupations internationales concernant la stabilité de la région.

2 400 « cibles » touchées dans la bande de Gaza

Samedi matin, le Hamas a lancé une attaque coordonnée en territoire israélien, tuant et kidnappant civils comme forces de sécurité. Dans la foulée, l’Israel n’a pas tardé à riposté avec des frappes.

Ce lundi, l’armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 2 400 « cibles » dans la bande de Gaza. Le représentant des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a ensuite menacé d’exécuter un des otages sous son contrôle à chaque fois que des civils seraient touchés par une frappe menée sur la bande de Gaza sans avertissement.