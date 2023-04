L’Union Européenne avertit la Chine sur la fourniture d’armes à la Russie en Ukraine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé un avertissement à la Chine lors d’une conférence de presse jeudi à Pékin. Elle a déclaré que si la Chine fournissait des armes à la Russie en Ukraine, cela « nuirait considérablement » à la relation entre la Chine et l’Union européenne.

Von der Leyen a également déclaré qu’elle avait eu une discussion avec le président chinois Xi Jinping, qui s’est montré favorable à un dialogue avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a jugé « positif » que le président chinois veuille parler avec Zelensky lorsque les conditions seront propices.

Les tensions en Ukraine ont augmenté depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, suivie d’un conflit armé dans l’est de l’Ukraine. L’Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à la Russie en réponse à son agression.