L’Union Africaine en passe de sanctionner le Tchad

Le Conseil de Paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine va se réunir ce vendredi sur la situation du Tchad. Cette réunion sera axée sur un rapport du président du CPS qui réclame des sanctions contre le Tchad, pour non respect des recommandations du Conseil.

Les autorités tchadiennes sont dans le collimateur de l’Union Africaine. Dans un rapport, le président du Conseil de Paix et de sécurité (CPS), le Tchadien Moussa Faki, reproche aux autorités de N’Djamena de n’avoir pas respecté des recommandations du CPS. Il s’agit entre autre, du non respect de la durée maximale de 18 mois pour la transition comme promis, ou l’interdiction faite aux militaires au pouvoir d’être candidats aux prochaines élections…

Pour le président du CPS qui veut « sauvegarder un minimum de crédibilité » à l’organisation, il y a pas mieux que de sanctionner le Tchad. Le rapport suggère de nommer un facilitateur de l’UA (un chef d’État en fonction) pour favoriser une solution politique, ainsi que d’envoyer une mission de haut niveau de la Commission de l’UA au Tchad pour tenter de trouver un consensus.

Cependant, N’Djamena traite le rapport de l’UA de « pamphlet contre le gouvernement », selon RFI. Pour le Tchad le dossier doit être soumis à la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et non au CPS.

Une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés…

Plusieurs partis politiques et coalitions de la société civile ont appelé à des manifestations le 20 octobre au Tchad pour protester contre la prolongation de la période de transition à deux ans. Les manifestations ont fait officiellement une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Les protestataires ont exigé du président de la transition Mahamat Idriss Deby de remettre le pouvoir à un civil, conformément à sa promesse, au terme d’une transition de 18 mois, qui a pris fin le 20 octobre dernier.

Le Tchad qui accueille déjà une mission sous-régionale de facilitation de la Communauté économique des États d’Afrique centrale depuis le 25 octobre, a accepté une enquête internationale pour élucider les évènements tragiques et douloureux du 20 octobre dernier. L’objectif de l’enquête serait principalement de savoir « qui a envoyé qui et pour faire quoi ».