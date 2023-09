L’Union africaine devient membre permanent du G20

- Publicité-

L’Union africaine est devenue membre permanent du G20, a annoncé le porte-parole officiel du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi.

« L’Union africaine devient un membre permanent du G20. Un résultat clé [du sommet] », a écrit M. Bagchi sur le réseau social X (ex-Twitter).

Plus tôt, le premier ministre indien, Narendra Modi, a invité le président de l’Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, à participer au sommet du G20, qui s’est ouvert à New Delhi, en tant que membre permanent.

M. Modi a accueilli chaleureusement le président Assoumani après son discours d’ouverture. Le chef de l’Union africaine a pris place autour de la table ronde de la première session du sommet du G20, où une plaque portant la mention « Union africaine » a été apposée.

Le sommet du G20 à New Delhi s’est ouvert samedi et se poursuivra jusqu’au 10 septembre. Les autorités de tous les pays du G20 et de neuf autres États (Bangladesh, Égypte, Maurice, Nigeria, Pays-Bas, Oman, Singapour, Émirats arabes unis et Espagne) y ont aussi été invités. La délégation russe est dirigée par le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.