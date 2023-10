Lune Décroissante d’Octobre 2023 : elle sera une période d’abondance pour 05 signes du zodiaque

- Publicité-

Cinq signes du zodiaque peuvent se réjouir des bonnes nouvelles apportées par la Lune décroissante du dixième mois de l’année 2023. Ils sont sur le point de connaître une période d’abondance et de prospérité.

Selon les prévisions astrologiques, cinq signes du zodiaque seront très chanceux pendant cette phase de Lune décroissante. Ils peuvent s’attendre à recevoir de l’amour, de l’argent et de nouvelles opportunités. Découvrez quels sont ces cinq signes astrologiques privilégiés.

Taureau

C’est une période propice à la célébration de vos réussites personnelles. Vos efforts ont porté leurs fruits, vous avez atteint une stabilité financière non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille. Mais maintenant, il est temps de se préparer à de nouvelles opportunités de croissance professionnelle. Elles viendront avec une augmentation de votre énergie positive.

- Publicité-

Votre cœur n’est plus seul, vous vivez une merveilleuse étape où l’amour frappe à la porte. Cette personne vous valorise et vous accompagne dans tous vos projets. Profitez pleinement de ce moment.

Cancer

Vous travaillez depuis un certain temps dans une entreprise familiale qui, à vos yeux, semblait stagner. Mais soudainement, tout a commencé à s’améliorer. Vos efforts en ont valu la peine et il est crucial de maintenir le rythme et la direction que vous vous êtes fixés. Tout dépend de vous pour faire progresser chaque chose, car vous avez gagné le respect et la confiance de tous.

Les finances sont en bonne santé, mais une gestion prudente est nécessaire pour les faire fructifier encore davantage. Des opportunités s’offrent à vous, il vous suffit de prendre des décisions fermes et éclairées. Votre solitude est terminée, une personne du passé refait surface et est prête à tout partager avec vous. Ne vous retenez pas et profitez de la vie que vous méritez.

- Publicité-

Balance

C’est le moment propice pour ceux nés sous l’influence de ce signe. Les entreprises se développent et avec elles, vos finances s’améliorent. De nouvelles opportunités de carrière se présentent à vous, à évaluer pour décider de ce qui est le mieux pour vous.

Si vous êtes bon à votre poste actuel mais que vous pourriez être encore meilleur, trouvez un moyen de progresser. L’ambition n’est pas un défaut, au contraire, elle vous pousse toujours plus loin vers vos objectifs. Votre partenaire vous soutient pleinement et souhaite consolider votre relation. C’est le moment de dire oui à l’engagement, si vous êtes un natif de ce signe.

Sagittaire

Vous récolterez bientôt les fruits de tant d’efforts et de travail, car vous allez recevoir tous les bénéfices en une seule fois. La chance est de votre côté, mais vous devez veiller attentivement à vos finances, éviter les dépenses inutiles et penser à votre avenir ainsi qu’à celui de vos proches.

- Publicité-

Les astres vous envoient un signe pour une nouvelle opportunité d’affaires. Saisissez cette chance pour vous assurer un dernier trimestre de l’année confortable, afin de pouvoir remplir tous vos engagements. Vous vivez des moments merveilleux en couple. Ne laissez pas les interférences extérieures compromettre ce que vous avez construit avec cette personne spéciale.

Poissons

Vos ambitions professionnelles vous ont propulsé(e) très loin. Ainsi, l’abondance arrive lorsque vous pensiez être en difficulté financière. Célébrez, car la chance est à vos côtés. Vous pourrez enfin résoudre ces problèmes financiers qui vous ont préoccupé(e). N’oubliez pas de remercier votre famille pour tout ce qu’elle a fait pour vous.

Économisez, car une importante proposition d’investissement se profile à l’horizon. Vous devez disposer des ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Après avoir traversé quelques désaccords avec votre partenaire, le calme est revenu. Préparez ce voyage que vous avez tant envie de faire. Profitez également de cette période pour raviver la passion dont vous avez tous les deux besoin.