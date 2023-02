L’Ukraine vote une résolution qualifiant le groupe Wagner d’organisation terroriste

Le Parlement ukrainien a voté ce jeudi, une résolution qualifiant le groupe paramilitaire de la société russe Wagner, d‘ »organisation terroriste ».

Une résolution qualifiant le groupe Wagner d’« organisation terroriste » a été approuvée lundi au Parlement ukrainien, la Rada. Les députés ont également invité les organisations internationales et les alliés de Kiev à faire de même, alors qu’Evgueni Prigojine, patron de la formation paramilitaire.

« On a atterri, on a bombardé Bakhmout », dit-il dans une courte vidéo diffusée sur Telegram par son service de presse. Evgueni Prigojine a par ailleurs, lancé un défi au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, assurant qu’il embarquerait mardi à bord d’un chasseur MiG-29. « Si vous voulez, nous nous rencontrerons dans le ciel. Si votre appareil prend le dessus, vous récupérez [Bakhmout], sinon on ira jusqu’au Dniepr », promet-il.

Le secrétaire général de l’ONU a fait part de son inquiétude en ouverture d’une Assemblée générale des Nations unies, craignant que le monde se dirige « les yeux grands ouverts » vers « une guerre plus large ».

Des « combats acharnés » se déroulaient toujours dimanche à Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine. Dans le même temps, Kiev réclame toujours avec insistance des avions de combat aux Occidentaux.