L’Ukraine va retirer ses soldats de la RDC et du Mali pour aller combattre les russes

Alors que la guerre bat son plein en Ukraine avec l’opération militaire russe dans le pays, Kiev envisage le retrait de ses éléments des missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique et en Europe pour les ramener au pays.

La Russie a lancé le 24 février dernier, une opération militaire en Ukraine pour selon elle, dénazifier le pays. Près de deux semaines plus tard, les combats continuent et les forces russes continuent de gagner du terrain malgré l’enrôlement de civils pour combattre.

Selon les informations rapportées par la BBC citant les médias ukrainiens, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a ordonné à tous les soldats et officiers ukrainiens des missions de maintien de la paix de l’ONU de rentrer chez eux et de rejoindre la résistance contre les forces russes.

L’Ukraine dispose de seulement 300 soldats et officiers actifs en mission des Nations Unies. Le plus grand contingent se trouve en Afrique, dans la mission en République démocratique du Congo connue sous le nom de Monusco. Il est composé de huit hélicoptères ukrainiens et d’une unité d’aviation de 250 membres, a déclaré à Reuters un porte-parole de la Monusco.

Selon ce porte-parole de la mission onusienne, les soldats ukrainiens en mission de maintien de la paix en RDC, ont reçu une notification ukrainienne les rappelant au bercail. Quelques autres Ukrainiens travaillent à divers titres dans des missions de l’ONU au Mali, au Soudan du Sud, au Soudan, à Chypre et au Kosovo, indique le site Web de l’ONU.

On ne sait pas quel impact le retrait ukrainien de la RD Congo aura sur les capacités de la Monusco, en particulier dans l’est où sont basés les hélicoptères. Aussi, on ne sait pas quand ils quitteraient le pays pour rejoindre l’Ukraine et comment ils impacteraient le cours de la guerre.